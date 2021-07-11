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Леонид Федун: «Играли на расслабоне. Приятно такие матчи смотреть»

20:02
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

«Тренировочный матч, играли на расслабоне. Приятно такие матчи смотреть. В сезоне будут нервы, да, и «Сочи» будет играть по-другому. Изменил ли что-то Витория? Давайте дождемся декабря», — сказал Федун.

Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».

Спартак — Сочи

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