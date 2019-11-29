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Душан Анджелкович: «Краснодару» по силам бороться за самые высокие места»

03:21
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Экс-защитник «Краснодара» Душан Анджелкович перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Тамбова» отметил, что его бывшая команда может обыгрывать лидеров, а затем играть вничью с менее серьезными соперниками.

– «Краснодар» может обыгрывать лидеров, но затем играть вничью с гораздо менее серьезными соперниками, – цитируют «Известия» Анджелковича. – Если команда хочет решать большие задачи, то нужно стабильно обыгрывать таких оппонентов, как «Арсенал», «Оренбург» или «Тамбов». Уверен, «Краснодару» по силам бороться за самые высокие места с «Зенитом» и остальными лидерами.

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