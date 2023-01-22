Дуглас Сантос назвал Малкома лучшим игроком 2022 года в России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал, кого считает сильнейшим футболистом РПЛ прошлого года.

— Промес был признан лучшим игроком лиги в 2022 году по опросу игроков, тренеров и руководителей клубов. Кого бы ты назвал лучшим? — вопрос Дугласу.

— Я бы назвал лучшим Малкома.

В этом сезоне Малком провел за «Зенит» в РПЛ 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.