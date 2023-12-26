Дудиев: «Один раз переписался на детский турнир, скрутил год»

Бывший защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, как изменял год рождения, чтобы участвовать в детском турнире.

«Была история. Один раз переписался на детский турнир, скрутил год, сделал 91-й. Хотя и так был здоровее сверстников. Осинькин говорит: «Аслан не выглядит на свой год, куда вы его переписывать собрались?» В итоге оставили как есть — 1990-й», — приводит Sport24 слова Дудиева.

14 декабря футболист покинул «Балтику». 22-го числа сообщалось, что Дудиев перешел в «Сокол» на правах свободного агента.

Вместе с «Балтикой» 33-летний защитник стал вице-чемпионом первой лиги в сезоне-2022/23.