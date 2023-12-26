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Сегодня, 13:04

Дудиев: «Один раз переписался на детский турнир, скрутил год»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, как изменял год рождения, чтобы участвовать в детском турнире.

«Была история. Один раз переписался на детский турнир, скрутил год, сделал 91-й. Хотя и так был здоровее сверстников. Осинькин говорит: «Аслан не выглядит на свой год, куда вы его переписывать собрались?» В итоге оставили как есть — 1990-й», — приводит Sport24 слова Дудиева.

14 декабря футболист покинул «Балтику». 22-го числа сообщалось, что Дудиев перешел в «Сокол» на правах свободного агента.

Вместе с «Балтикой» 33-летний защитник стал вице-чемпионом первой лиги в сезоне-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607556-perepisalsya-na-detskiy-turnir-skrutil-god-futbolist-dudiyev-rasskazal-kak-izmenil-datu-rozhdeniya
Аслан Дудиев
Футбол
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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