Деменко поделился мнением о том, где «Зениту» нужно усилиться в зимнюю паузу

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко назвал позиции, которые петербургской команде необходимо укрепить во время зимней паузы в РПЛ.

«Зенит» в любом случае будет укрепляться. Потому что сейчас есть футболисты, которых хотят отдать в аренду. Это больше касается российских игроков. Нет уверенности, что останутся все легионеры. Семак и руководство клуба прекрасно понимают, что состав нужно усиливать. Мне кажется, в первую очередь это касается обороны. Там есть определенные проблемы. А вот в полузащите и нападении у «Зенита», скорее, перебор качественных исполнителей», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

4 января игроки отправятся на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведет товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе.