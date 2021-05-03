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Доменико Тедеско: «Выкуп Мозеса — дело клуба»

20:01
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что он думает о возможности выкупа контракта полузащитника команды Виктора Мозеса.

«Выкуп Мозеса — дело клуба, я не могу давать советы. Я считаю, его приход стал очень хорошим решением, Виктор нам сильно помог. В начале сезона мы сыграли много матчей в ожидании нового правого защитника, которым и стал Мозес. В некоторых эпизодах видно, что это игрок другого класса. Сегодня он провел отличную игру, хорошо действовал как в атаке, так и в обороне», — сказал Тедеско.

30-летний Мозес принадлежит «Челси» и выступает за «Спартак» на правах аренды.

Арсенал Т — Спартак

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