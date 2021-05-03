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Тедеско раскритиковал игру «Спартака» в победном матче против «Арсенала»

19:58
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался недоволен игрой команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

«Сегодня было очень много потерь мяча. Я даже не могу вспомнить игру, где было бы столько же подобных ошибок. Но надо сказать, что сегодня обе команды ошибались.

Почему потеряли инициативу после первого гола? Можно все объяснить нашей подготовкой к этому матчу. «Спартак» один из лучших в лиге по прессингу, но сегодня мы решили изменить подход к игре и тактическую задачу, поскольку мы видели, как здесь обожглись ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». А «Зенит» здесь сыграл вничью. Поэтому мы чуть-чуть ниже стали встречать соперника, сделали ставку на контратаки. Но они сегодня не увенчались успехом из-за частых потерь мяча», — заявил Тедеско.

«Спартак» обогнал «Локомотив» и вышел на второе место в турнирной таблице за два тура до финиша чемпионата. Железнодорожники в матче 28-го тура проиграли на выезде «Зениту» со счетом 1:6. В активе красно-белых стало 53 очка, «Локомотив» имеет на балл меньше. Команда, которая займет второе место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

(Сергей Федоров)

Арсенал Т — Спартак

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры