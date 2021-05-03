Билялетдинов хотел бы видеть в Лиге чемпионов «Локомотив», а не «Спартак»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал победу «Спартака» над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я бы хотел увидеть «Локомотив» в Лиге чемпионов, если честно, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Болею за них. Хотя мы видели, как вчера команда себя показала. Вопросов тоже много. «Спартаку» лучше спокойно бороться в Лиге Европы? Звучит смешно, учитывая современные реалии. Мы из группы не можем выйти который год. Какое место «Спартак» займет — туда и выйдет. По уровню игры и уровню нашего чемпионата, конечно, в Лиге чемпионов будет сложнее. Но мы в Лиге Европы тоже особо не блещем».

Билялетдинов также считает, что «Зенит» заслуженно выиграл чемпионат.

«Зенит» полностью заслужил чемпионство. Команда показывала стабильную игру, набирала очки. Да, это может кому-то не нравится. Тем не менее, «Зенит» провел на вершине турнирной таблицы практически весь сезон. Какие претензии могут быть? Остальным надо просто подумать, что делать в следующем сезоне. Вопросов к «Зениту» по чемпионству нет", — добавил Билялетдинов.

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка).

(Артем Бухаев)