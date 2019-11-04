Докампо рассказал о плане «Рубина» на игру с «Крыльями Советов»
16:33
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо отметил, что казанцы постараются сыграть в атакующий футбол в матче 15-го тура с «Крыльями Советов».
— Где бы мы не играли, всегда пытаемся атаковать, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Докампо. — Волжское дерби? Мы об этом не говорили, но думаю, что игроки будут настроены соответствующим образом.
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