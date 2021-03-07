«Динамо» — «Тамбов»: 17-летний Захарян выйдет в старте во втором матче подряд
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Тамбова» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе бело-голубых во втором матче подряд появится 17-летний полузащитник Арсен Захарян. В прошлом, 20-м туре Захарян также вышел на поле с первых минут в матче с «Ахматом» (2:1) и забил гол, который стал для него первым за основную команду «Динамо».
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичев, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Минаев.
Запасные: Сямук, Васиев, Гигашвили, Еркин, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Герман, Климов.
Матч «Динамо» — «Тамбов» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 16.30 (мск).
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