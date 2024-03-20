«Динамо» проведет товарищеский матч с «Крыльями Советов» 23 марта

«Динамо» и «Крылья Советов» проведут товарищескую игру, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Матч пройдет 23 марта в 12.00 мск.

«Встреча пройдет в закрытом режиме для болельщиков и представителей СМИ. Трансляцию игры покажем в наших соцсетях», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. «Крылья Советов» с 29 очками — на 8-й строчке.