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20 марта, 20:15

Бывший тренер академии «Краснодара» об Игнатьеве: «Водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел — загулял с девочкой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал о характере воспитанника «быков», нападающего Ивана Игнатьева, который в данный момент выступает за сербский «Железничар».

— Говорят, что у Игнатьева непростой характер был еще в академии. Это так?

— Да. Были случаи, когда он проявлял себя непрофессионально. Но это его характер. Надеюсь, он все осознал и в дальнейшем будет только прибавлять. У него огромный потенциал. Все-таки нужно быть дисциплинированным, не все решает талант. Игрок должен думать только о футболе, если хочет стать крутым игроком. Но думаю, он уже все это понял.

— Вы сказали, что вел себя непрофессионально. Как это проявлялось?

— У каждого мальчика есть такие периоды. Неправильно было бы вносить конкретику сейчас. Может быть, когда он закончит карьеру, мы сможем об этом поговорить. Я его очень люблю, поэтому не хотел бы вспоминать об этом сейчас. Могу рассказать только про одну ситуацию. Как-то наш водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел. Мама отправила его на самолет, и он должен был прилететь, но этого не случилось — загулял с девочкой. Но это жизнь. Мы старались ко всему относиться с пониманием.

В конце января Игнатьев расторг контракт с «Сочи» и перешел в «Железничар». 25-летний россиянин провел за сербскую команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Иван Игнатьев
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
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Балтика – Пари НН
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Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
 0 : 0
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Рубин – Ахмат
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П
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