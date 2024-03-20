Бывший тренер академии «Краснодара» об Игнатьеве: «Водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел — загулял с девочкой»
Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал о характере воспитанника «быков», нападающего Ивана Игнатьева, который в данный момент выступает за сербский «Железничар».
— Говорят, что у Игнатьева непростой характер был еще в академии. Это так?
— Да. Были случаи, когда он проявлял себя непрофессионально. Но это его характер. Надеюсь, он все осознал и в дальнейшем будет только прибавлять. У него огромный потенциал. Все-таки нужно быть дисциплинированным, не все решает талант. Игрок должен думать только о футболе, если хочет стать крутым игроком. Но думаю, он уже все это понял.
— Вы сказали, что вел себя непрофессионально. Как это проявлялось?
— У каждого мальчика есть такие периоды. Неправильно было бы вносить конкретику сейчас. Может быть, когда он закончит карьеру, мы сможем об этом поговорить. Я его очень люблю, поэтому не хотел бы вспоминать об этом сейчас. Могу рассказать только про одну ситуацию. Как-то наш водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел. Мама отправила его на самолет, и он должен был прилететь, но этого не случилось — загулял с девочкой. Но это жизнь. Мы старались ко всему относиться с пониманием.
В конце января Игнатьев расторг контракт с «Сочи» и перешел в «Железничар». 25-летний россиянин провел за сербскую команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.
До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5