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Сегодня, 20:45

Директор академии «Црвены Звезды» объяснил, почему Эракович не перешел в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему защитник «Зенита» Страхинья Эракович не перешел в «Спартак».

Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в июле 2023 года за 8 миллионов евро.

— Судя по всему, изначально Эракович должен был стать игроком «Спартака». Действительно ли ключевую роль сыграло партнерство «Зенита» и «Црвены»?

— Не могу точно сказать об этом. Такие слухи ходят, но подтвердить это я не могу. У нас, конечно, хорошие отношения с «Газпромом» и «Зенитом». Для нас это очень важно. Но деталей этого трансфера не знаю, так как не участвовал в переговорах. Думаю, что мы просто приняли лучшее для нашей команды предложение.

В сезоне-2023/24 Эракович провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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