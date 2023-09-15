«Динамо» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» в пятницу, 15 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата России «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» можно на телеканале «Матч Премьер» (по подписке, на платной основе). Начало прямого эфира — в 18:55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН». Ключевые событие игры доступны в матч-центре нашего сайта.

«Динамо» делит второе месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые после 7 туров имеют в своем активе 14 очков, столько же у «Зенита» и «Крыльев Советов».

«Пари НН» перед 8-м туром чемпионата занимает восьмое место. Нижегородцы набрали 10 очков.