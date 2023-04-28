«Динамо» — «Факел»: Любимов ошибочно не вынес несколько предупреждений

На 32-й, 43-й и 83-й минутах матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:2) арбитр Артем Любимов не вынес предупреждения игрокам хозяев поля.

На 32-й минуте рефери не показал желтую карточку Роберто Фернандесу, который сбил Хызыра Аппаева, ударив его шипами и сорвав атаку.

В конце первого тайма судья не вынес предупреждение Александру Кутицкому, который ударил шипами Андрея Менделя в голеностоп. Ответственность с судьей должен разделить его второй ассистент Дмитрий Ермаков.

Эпизод матча «Динамо» — «Факел».

В конце матча вратарь бело-голубых Антон Шунин устроил разборки с защитником Дмитрием Скопинцевым и шлепнул его ладонью по щеке.