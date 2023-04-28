«Динамо» — «Факел»: Кутицкий сыграл рукой — пенальти назначен правильно

На 57-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (0:2) судья Артем Любимов не увидел, что Александр Кутицкий в площади ворот бело-голубых сыграл в мяч правой рукой и выбил его за пределы поля.

Александр Кутицкий сыграл рукой в штрафной.

Александр Кутицкий сыграл рукой в штрафной.

Александр Кутицкий сыграл рукой в штрафной.

На помощь пришли видеоассистенты Анатолий Жабченко и Рустам Мухтаров. После их проверки и просмотра арбитром видеозаписи Любимов в итоге принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.