Лещенко — о поражении «Динамо» в день празднования 100-летия: «Будем разбираться на высшем уровне»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых в матче 25-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Я не даю комментарии, по такой игре это невозможно... Не хочу даже ничего говорить. Будем разбираться на высшем уровне», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».