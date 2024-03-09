«Динамо» — «Ахмат»: оба предупреждения Харину вынесены верно. Он правильно удален
На 41-й и 45+1-й минутах матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» судья Евгений Буланов правильно вынес предупреждения игроку гостей Евгению Харину и удалил его с показом красной карточки.
В первом случае футболист «Ахмата» проявил демонстративное несогласие с ассистентом судьи Андреем Болотенковым. А ближе к перерыву Харин попытался обмануть рефери и упал в штрафной площади динамовцев, пытаясь заработать пенальти. Евгений симулировал — Бителло его вообще не трогал.
Момент с удалением Евгения Харина.
Фото Скриншот трансляции
Момент с удалением Евгения Харина.
Фото Скриншот трансляции
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|
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|
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|
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|
9
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|8
|4
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|
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|7
|6
|7
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|
11
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|20
|6
|7
|7
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|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
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|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
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|12-25
|14
|
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|3
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|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|5
|
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Ростов
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|1
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