«Динамо» — «Ахмат»: оба предупреждения Харину вынесены верно. Он правильно удален

На 41-й и 45+1-й минутах матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» судья Евгений Буланов правильно вынес предупреждения игроку гостей Евгению Харину и удалил его с показом красной карточки.

В первом случае футболист «Ахмата» проявил демонстративное несогласие с ассистентом судьи Андреем Болотенковым. А ближе к перерыву Харин попытался обмануть рефери и упал в штрафной площади динамовцев, пытаясь заработать пенальти. Евгений симулировал — Бителло его вообще не трогал.

Момент с удалением Евгения Харина. Фото Скриншот трансляции