«Динамо» — «Ахмат»: Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых

«Динамо» удвоило преимущество в счете в матче против «Ахмата» в 20-м туре РПЛ — 2:0.

На 62-й минуте после ошибки обороны грознененцев отличился Константин Тюкавин.

«Ахмат» играет в меньшинстве с концовки первого тайма — две желтые карточки получил Евгений Харин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».