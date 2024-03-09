В «Пари НН» рассказали о будущем Кухарчука и Стоцкого

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о контрактах Дмитрия Стоцкого и Ильи Кухарчука.

«У Кухарчука и Стоцкого контракты с «Пари НН» истекают летом. Мы поговорили с ребятами и приняли совместное решение не думать о контрактах в течение весны и не вести переговоров. Закончится сезон, тогда сядем и обсудим их будущее, все переговоры будут только летом», — сказал Кондратов корреспонденту «ВсеПроСпорт».

После 19 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 25 очков и расположился на десятой строчке.