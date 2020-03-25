Депутат Госдумы назвал условия, при которых допустимы проведения тренировок футбольных клубов

Депутат Государственной думы, президент федерации керлинга Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал внесение на рассмотрения парламента законопроекта, ужесточающего наказание по статье 236 УК РФ. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил предлагается не только увеличить штрафы до двух миллионов рублей, но и ввести пункт о лишении свободы до 7 лет в случае, если нарушение правил карантина повлечет смерть двух или более человек.

— Поддерживаю этот законопроект. К своему здоровью можно относиться как угодно, но люди, которые нас окружают, не должны страдать и быть заложником безалаберности и безответственности, — отметил Свищев. — Считаю, что все меры хороши, даже самые жесткие. У вас все считают, что на «авось» все проскочит. Хотя некоторые мои знакомые уже стали заложниками этой ситуации. И теперь они переживают из-за того, что относились к себе не очень ответственно. Поэтому пока ситуация не нормализуется, необходимо принимать самые жесткие меры для сохранения здоровья людей. Я сам не могу представить, как можно сидеть две недели дома, так как человек весьма активный. А говорить о том, что это затянется, вообще неприятно. Но нужно искать занятия дома, тренироваться, заниматься самообучением. Главное начать с себя.

— Некоторые футбольные клубы решили не прибегать к самоизоляции и продолжают тренировки. Нужно ли на это как-то реагировать? Ведь они могут заразить не только себя, но и окружающих.

— В принципе, если находится под жестким контролем тренеров, врачей, при условиях закрытой базы и отсутствия взаимодействия с другими людями, это допустимо. Но с другой стороны, если даже один человек заразиться, может пострадать вся команда. Так что профилактика, контроль, тестирование, и если у всей команды все безобидно вместе с внутренним карантином, то спортсменам можно разрешить находиться в тренировочном процессе.

— Кто, на ваш взгляд, должен нести ответственность, если спортсмен не только заболеет, но и кого-то заразит?

— Спортсмены ничем не отличаются от других граждан России. И у них должен быть повышенный самоконтроль. Нужно быть крайне осторожным. За их действиями должно следить руководству клуба, плюс обязательно нужно ориентироваться на те законы, которые сейчас издаются. Важно исключить походы в рестораны и другие досуговые места, и они должны нести ответственность, как и любые другие граждане страны. Легионеры также здесь работают и подчиняются законам Российской Федерации. Нести ответственность, в случае чего, они будут по законам нашей страны. Такие меры вынуждены и необходимы. (Дмитрий Зимин)