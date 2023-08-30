Деменко: «Если при такой игре не давать Зиньковскому возможности играть, он может морально сломаться»

Ветеран «Спартака» Максим Деменко оценил перспективы полузащитника красно-белых Антона Зиньковского. Он считает, что 27-летний вингер заслуживает быть игроком стартового состава.

«Для меня это игрок старта. Другое дело, что от игры к игре он сам не должен заставлять тренера сомневаться в этом. Есть момент доверия, что даже если человек сыграет плохо, то его не посадят в запас. В этом случае футболисты приобретают дополнительную уверенность. В этом и заключается искусство тренера — находить баланс. Если Зиньковский доказал свое право выходить на поле, показав классную игру, то Абаскаль должен ставить его на следующий матч. Если при такой игре не давать человеку возможности играть дальше, то футболист может морально сломаться», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне Зиньковский провел 2 матча за «Спартак» в РПЛ и не отметился результативными передачами.