Булыкин считает, что победа над «Динамо» раскрепостит «Спартак»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что матч бело-голубых против «Спартака» в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России будет показательным для тренерских штабов обеих команд.

«Показательный ли это матч? Показательный для тренерских штабов — посмотреть ближайший резерв, оценить, кто с кем и как взаимодействует. По составам, наверное, «Спартак» был ближе к основному, поэтому сразу пошел в атаку, и все у него получилось. Соболев умеет исполнять, и «Динамо» стало намного тяжелее, учитывая, что у них не такой сыгранный состав. Конечно, все победы дают небольшую уверенность и психологически раскрепощают. Но следующая игра — в чемпионате, и обязательно нужно выигрывать и одним, и вторым. Кубок забудут, а результат будут помнить», — приводит слова Булыкина «Газетой.Ru».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.