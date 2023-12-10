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Сегодня, 14:04

Деменко прокомментировал разгромную победу «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартак» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Просто подготовка была. «Спартак» очень быстро забил два мяча, все же на 2-й и 8-й минуте. Действительно «Крылья» не то, чтобы были расслаблены. Достаточно хорошо сыграл и Промес и Соболев. Если бы гости отыграли один гол и сделали 1:2, то неизвестно, как бы мог повернуться матч. А так, «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно. Соболев классно провел этот матч», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11376401-demenko-prokommentiroval-razgromnuyu-pobedu-spartaka-v-matche-s-krylyami-sovetov.html
Максим Деменко
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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 - : -
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