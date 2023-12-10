Личка — о низкой температуре перед матчем с «Факелом»: «У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, в какой футбол будет играть команда в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом». Температура воздуха перед встречей составила -6 градусов.

«У вас в России холодно, надо ожидать такие ситуации. Поле может быть очень тяжелым. Думаю, будет больше борьбы, но сказал игрокам, что хотим играть и в футбол. Надо знать, где играть попроще, потому что поле за 10 минут будет убито. Но хочу сказать спасибо всем людям, которые старались сделать его лучше. Сложно подготовить газон в таких условиях», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Встреча стартовала в 14.00 мск в Воронеже.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.