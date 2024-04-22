ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в столичном дерби в четверг, 25 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

21-й тур перенесли с марта на апрель из-за выборов президента РФ.

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