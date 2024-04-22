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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть трансляцию дерби Москвы в прямом эфире

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в московском дерби 25 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Заболотный (ФК ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в столичном дерби в четверг, 25 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

21-й тур перенесли с марта на апрель из-за выборов президента РФ.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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