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Сегодня, 18:55

Forbes включил Тюкавина и Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Журнал Forbes включил спортсменов в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет.

В список вошли нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин, защитник баскетбольного «Реала» Егор Демин, форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин, киберспортсмены Данил Крышковец, Денис Сигитов и Станислав Поторак, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова, гимнастка Лала Крамаренко и теннисистка Мирра Андреева.

В прошлом году в этот рейтинг вошли создатель футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, киберспортсмен Антон Шкредов и теннисистка Вероника Кудерметова.

Источник: Сайт Forbes
Николай Голдобин
Теннис
Футбол
Хоккей
КХЛ
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
Мирра Андреева
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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