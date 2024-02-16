ЦСКА разгромил «Родину» в товарищеском матче
ЦСКА разгромил «Родину» в товарищеском матче — 4:0. Встреча прошла в Белеке.
У победителей голами отметились Тамерлан Мусаев, Виктор Давила, Иван Обляков и Федор Чалов.
Следующий матч на заключительном сборе ЦСКА проведет против «Химок» 20 февраля.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Родина» — 4:0 (3:0)
Голы: Мусаев, 20 (1:0). Давила, 32 (2:0). Обляков, 42 (3:0). Чалов, 90 — с пенальти (4:0).
ЦСКА: Акинфеев (Шайхутдинов, 46), Гайич (Кисляк, 72), Дивеев (Глебов, 72), Виллиан Роша (Агапов, 46), Келлвен (Рядно, 46), Лукин (Набабкин, 87), Зделар, Обляков (Кучаев, 62), Мендес (Файзуллаев, 46), Давила (Чалов, 62), Мусаев (Заболотный, 46).
«Родина»: Шакеров, Клещенко, Сокол (Марсинью, 46), Ориньо, Юшин, Гордюшенко (Султонов, 69), Бакаев (Куликов, 69), Фищенко (Маркитесов, 82), Крижан, Ната (Дмитриев, 77), Тимошенко (Кузнецов, 77).
Предупреждения: Виллиан Роша, 11. Ната, 30.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5