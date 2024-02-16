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16 февраля, 18:39

Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард «Спартака» Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в интервью «СЭ» поделился рекомендациями для нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был объявлен в мировой розыск.

«Промес может, и я бы ему это рекомендовал, попросить политическое убежище в ОАЭ, где он сейчас находится, или в РФ, когда сюда вернется, — сказал «СЭ» Добровинский. — Для этого ему надо доказать, что его преследуют по политическим убеждениям. Если бы он обратился ко мне, я бы сыграл на том, что это было предвзятое решение, поскольку он играет в России».

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу. В июне 2023 года суд Амстердама также приговорил форварда «Спартака» к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес провел во всех турнирах 21 матч за красно-белых, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Пари НН – Факел
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
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Балтика – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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