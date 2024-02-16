Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в интервью «СЭ» поделился рекомендациями для нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который был объявлен в мировой розыск.

«Промес может, и я бы ему это рекомендовал, попросить политическое убежище в ОАЭ, где он сейчас находится, или в РФ, когда сюда вернется, — сказал «СЭ» Добровинский. — Для этого ему надо доказать, что его преследуют по политическим убеждениям. Если бы он обратился ко мне, я бы сыграл на том, что это было предвзятое решение, поскольку он играет в России».

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу. В июне 2023 года суд Амстердама также приговорил форварда «Спартака» к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес провел во всех турнирах 21 матч за красно-белых, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.