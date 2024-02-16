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16 февраля, 19:01

Адвокаты Промеса обозначат в апелляции жалобы на приговор суда

Виктория Кравченко
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Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голландские адвокаты осужденного в Нидерландах игрока «Спартака» Квинси Промеса после изучения приговора Окружного суда Амстердама подудут апелляцию. В ней они обозначат жалобы и пожелания.

Защита отметила, что не согласна с приговором и добавила, что решение суда не является окончательным.

«Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвокатов Софи Хоф и Роберта Малевича.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат форварду «Спартака».

В текущем сезоне игрок провел 21 матч, в которых отличился 8 голами и 8 результативными передачами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240216/promes-1927851636.html
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
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8
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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14
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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