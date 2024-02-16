Адвокаты Промеса обозначат в апелляции жалобы на приговор суда

Голландские адвокаты осужденного в Нидерландах игрока «Спартака» Квинси Промеса после изучения приговора Окружного суда Амстердама подудут апелляцию. В ней они обозначат жалобы и пожелания.

Защита отметила, что не согласна с приговором и добавила, что решение суда не является окончательным.

«Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения Апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвокатов Софи Хоф и Роберта Малевича.

14 февраля суд Амстердама приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат форварду «Спартака».