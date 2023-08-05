ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, Мухин оформил дубль

ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России — 4:1. Встреча прошла на «ВЭБ Арене».

Счет в игре открыл нападающий Федор Чалов на 29-й минуте с пенальти. Через две минуты преимущество армейцев удвоил защитник Милан Гайич, которому Чалов отдал пас пяткой.

Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник ЦСКА Максим Мухин забил третий гол команды в матче. Затем на 61-й минуте защитник железнодорожников Егор Погостнов отыграл один мяч, но через три минуты Мухин забил гол, оформив дубль.

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матча в турнире команда проведет дома против «Сочи».

«Локомотив» с 4 баллами находится на 8-й строчке. В 4-м туре РПЛ железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».