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Сегодня, 21:55

Джикия считает, что в Казани была атмосфера домашнего матча «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в третьем туре чемпионата России.

— Как вам атмосфера на трибунах? Очень похожа на домашнюю?

— Согласен с этим. Пришло 17-18 тысяч человек, и было приятно, когда они скандировали «Спартак», «Спартак», и еще было видно, что на трибунах красно-белых было больше, хоть и играли в Казани.

— «Рубин» чем-то удивил сегодня?

— «Рубин» активно начал игру. А так, что разбирали перед матчем, то они нам и преподнесли. Но также у казанцев есть хорошие мастера, со многими лично знаком, поэтому посмотрим, как «Рубин» будет дальше выступать.

— Чувствовали ли вы, что футболистам «Рубина» было некомфортно из-за большого количества болельщиков «Спартака»?

— Опять же, было приятно, что у красно-белых было большинство на трибунах. А то, что мы играли в Казани, но чувствовали себя как дома — это «Спартак». Такое часто и везде.

— Как вам игралось в жару?

— Лучше играть летом, чем в декабре или феврале.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 3 матчах.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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