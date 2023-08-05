ЦСКА — «Локомотив»: Гайич удвоил преимущество армейцев

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Защитник ЦСКА Милан Гайич забил на 31-й минуте матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 2:0.

Федор Чалов получил мяч спиной к воротам на правом углу штрафной и сделал пас на ход Гайичу пяткой. Милан пробил мимо Лантратова в дальний угол.