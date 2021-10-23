ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Крыльями Советов»
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей единственный гол забил Иван Сергеев.
У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:1)
Голы: Сергеев, 11 (0:1). Эджуке, 57 (1:1). Чалов, 85 (2:1). Заболотный, 89 (3:1).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 77), Марио Фернандес, Ахметов (Кучаев, 77), Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин (Чалов, 68), Заболотный, Эджуке (Васин, 90).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Горшков (Кабутов, 82), Бегич, Бейл, Зиньковский (Глушенков, 79), Ежов, Пруцев, Иванисеня (Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Пиняев, 79).
Предупреждения: Мухин, 8. Пруцев, 60. Бегич, 73.
Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар), Богданов (Верея).
ВАР: Кукуян (Сочи). Гаврилин (Владимир).
23 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю