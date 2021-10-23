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ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Крыльями Советов»

20:51
ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей единственный гол забил Иван Сергеев.

У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига 

12-й тур 

ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1 (0:1)

Голы: Сергеев, 11 (0:1). Эджуке, 57 (1:1). Чалов, 85 (2:1). Заболотный, 89 (3:1). 

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников (Дзагоев, 77), Марио Фернандес, Ахметов (Кучаев, 77), Обляков, Зайнутдинов, Бийол, Мухин (Чалов, 68), Заболотный, Эджуке (Васин, 90).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Горшков (Кабутов, 82), Бегич, Бейл, Зиньковский (Глушенков, 79), Ежов, Пруцев, Иванисеня (Витюгов, 85), Сергеев (Цыпченко, 87), Сарвели (Пиняев, 79).

Предупреждения: Мухин, 8. Пруцев, 60. Бегич, 73. 

Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов (Краснодар), Богданов (Верея).

ВАР: Кукуян (Сочи). Гаврилин (Владимир).

23 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА — Крылья Советов

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Александр Кравченко все материалы автора

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