Цорн рассказал, что поможет «Спартаку» выиграть чемпионство к столетию клуба

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, за счет чего красно-белые могут обогнать «Зенит» в чемпионской гонке в следующем сезоне.

«По моему мнению, лучшего результата можно достичь, если в клубе есть стабильность, — сказал Цорн в интервью «СЭ». — Нужно будет смотреть, кто уйдет. Если уйдет Крал, не считаю, что Хендрикс сможет заменить его полноценно. Значит, нужен будет опорник. Алекс — это просто пример. Нужно дождаться трансферов и понять, кто в итоге останется. Но самое главное, считаю, если «Спартак» хочет бороться за титул в следующем сезоне, нужно по максимуму сохранить костяк нынешней команды. Ну и точечное усиление тоже не помешает. Главное, чтобы не рассыпалось то, что построил Доменико: коллектив, чувство единства...»

Петербургский клуб по итогам сезона-2020/21 в третий раз подряд стал чемпионом страны. «Спартак» же, в 2022 году празднующий столетие, заявлял о намерении выиграть чемпионат к юбилею.

(Артем Калинин)



Полное интервью Томаса Цорна читайте здесь