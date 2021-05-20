Газзаев не понимает, что не понравилось Дзюбе в Грозном

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о словах форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— На днях Артем Дзюба в интервью назвал угрожающей обстановку в Грозном. На это отреагировало руководство «Ахмата». Как вы оцениваете высказывание форварда сборной России?

— На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях. На Северном Кавказе всегда следовали принципам гостеприимства и уважения. Это касается всего, в том числе и футбола. В Чечне болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе или стране. Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку.

(Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Газзаева можно прочитать здесь