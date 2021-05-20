Дмитрий Тарасов и его жена ждут третьего ребенка

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко сообщили, что ждут еще одного ребенка.

Пара уже воспитывает двух маленьких девочек — Милану (10 июля 2018) и Еву (5 февраля 2020). Кроме того, у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.

«Важнейшая новость этого года! Мы ждем ребеночка. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства. Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей! Милая, это лучший подарок для меня! Спасибо, что ты у меня есть», — написал Тарасов в Instagram.

В декабре 2020 года полузащитник покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года Тарасов подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.