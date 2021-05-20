Разговор с бывшим гендиректором красно-белых.

Томас Цорн работал генеральным директором «Спартака» в сезоне-2019/20, однако именно он продавал прежних лидеров команды и набирал новых — Джордана Ларссона, Алекса Крала, Эсекьеля Понсе и Александра Соболева. Он же пригласил на тренерский пост Доменико Тедеско. После завоевания серебряных медалей чемпионата России Цорн подвел итоги сезона-2020/21 для «Спартака» и рассказал, за счет чего команда сможет завоевать титул в сезоне следующем.

Причастность к серебру, поздравления Тедеско, ликвидность «Спартака»

— Второе место «Спартака» по итогам сезона — это максимум?

— Думаю, да, это максимум того, чего можно было ждать от команды. И, учитывая все обстоятельства, вспоминая, как все произошло, считаю, это очень хороший результат. Если исходить из задач, которые ставились передо мной на сезон-2020/21 в бытность гендиректором клуба, — это попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Два года назад это было третье место в РПЛ, сейчас в квалификацию отправляется второе место. Минувший сезон был первым полноценным для Доменико Тедеско. Так что серебряные медали — это очень хорошо.

— Вы уже увиделись с Тедеско? Поздравили его?

— Пока что нет. Я не в России, а он только возвращается на родину. Но сразу после матча с «Ахматом» мы созвонились — разумеется, я поздравил его. Также связался и с некоторыми ребятами из команды, тоже их поздравил, порадовался их успеху.

— Вы собирали эту команду два года назад. С тех пор многое изменилось, сейчас сменится и тренер. Постоянная текучка кадров — особенность «Спартака»?

— Не сказал бы. В футбольных клубах ситуация меняется довольно часто — это нормально. По моему мнению, лучшего результата можно достичь, если в клубе есть стабильность. Но в футболе тренеры и руководство меняются всегда и везде. Не только в «Спартаке».

— Тедеско считает, что команда способна стать чемпионом через год. Какие позиции нужно усилить, чтобы это стало реальностью?

— Главный вопрос — ситуация с Мозесом. Если «Спартак» его выкупает — у команды закрыты оба фланга. А вообще, нужно смотреть, кто уйдет. Если уйдет Крал, не считаю, что Хендрикс сможет заменить его полноценно. Значит, нужен будет опорник. Алекс — это просто пример. Нужно дождаться трансферов и понять, кто в итоге останется. Но самое главное — если «Спартак» хочет бороться за титул в следующем сезоне, нужно по максимуму сохранить костяк нынешней команды.

— Насколько велик спрос на спартаковцев прямо сейчас? Кто самые ликвидные игроки?

— Если учитывать возраст, статистику, стиль игры, думаю, получится такая тройка: Ларссон, Айртон и Крал. За этих ребят можно требовать очень серьезные суммы, и спрос на них в Европе есть. Каждый, если уйдет, принесет клубу больше, чем тот за них заплатил.

— Что лично для вас значит нынешнее второе место команды?

— Я не работаю в клубе с лета прошлого года, но тем не менее рад, что «Спартак» добился такого результата. Рад в первую очередь за ребят, за команду. Ну и приятно, что я тогда принял верное решение, пригласив Доменико на тренерский пост.

— Ваше участие в комплектовании команды два года назад регулярно ставится под сомнение. Как к этому относитесь?

— Никак. Не слежу за тем, что пишут СМИ и Telegram -каналы. Прошло уже столько времени — я знаю, как и что тогда происходило, те ребята, что приходили в команду, тоже. Ну а что про это пишут и думают другие люди, мне не интересно.

Титул к столетию, ковид в Германии, будущее

— На контрактах в команде сейчас очень много игроков, и с некоторыми необходимо расставаться. Такое уже не в первый раз. Тоже особенность клуба?

— Сложно сказать. Летом 2019 года мы много покупали, но и по продажам та кампания была очень мощной. На контрактах было много людей еще до моего прихода. Почему так? Наверное, «Спартак» дорожит своими воспитанниками, дает каждому шансы проявить себя. Возможно, дело в этом.

— Но должен ли клуб, который хочет всегда бороться за титул и выступать в Европе, постоянно давать шансы воспитанникам? В Европе топ-клубы покупают готовых игроков .

— Думаю, делать ставку на воспитанников — правильный подход. Вы правы, что «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити» в основном покупают игроков из других команд. Но не нужно даже пытаться сравнивать суммы, которые тратят они, с теми, что имеются у российских клубов. Разница колоссальная. Растить своего игрока и доводить его до основы выгодно и с имиджевой, и с экономической точек зрения. В «Спартаке» достаточно игроков, вышедших из академии или «Спартака-2».

— Вы привезли тренера из Германии. Дмитрий Попов везет тренера из Португалии. Насколько важно знание рынка и людей на нем при выборе специалиста?

— Я бы вернулся в самое начало разговора — к вопросу о стабильности в клубе. Это важнейший фактор успеха. Конечно же, спортивный департамент клуба должен иметь общую позицию с тренером. Тренер, спортивный директор, генеральный директор должны мыслить одинаково. Если брать образование, то немецкие тренеры сейчас востребованы во всем мире. Но, конечно же, нельзя привязываться к одной тактике, одной стране и так далее.

— «Спартак» хочет титул к столетию клуба. Но понятно, что «Зенит» не допустит очередного провала в ЛЧ и будет усиливаться. Что должно случиться, чтобы красно-белые стали чемпионами?

— Как я уже говорил, нужно сохранить костяк. Ну и точечное усиление тоже не помешает. Главное, чтобы не рассыпалось то, что построил Доменико: коллектив, чувство единства...

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Первые пару месяцев после ухода из «Спартака» провел с семьей. Потом много — насколько позволяла пандемия — летал, обновляя связи и отношения с разными людьми из футбольного мира. И в данный момент рассматриваю несколько предложений. Думаю, с лета приступлю к работе на руководящей должности в одном из клубов.

— В России, Германии, где-то еще?

— Не буду пока говорить.

— Должность гендиректора или спортивного директора?

— Есть предложения и по спортивной части, есть и по руководящей. Свое будущее я вижу именно в должности официального лица клуба. В другие сферы футбольной жизни двигаться не хочу.

— Вы сейчас в Германии. Расскажите, какая сейчас ситуация в стране, куда полетел Тедеско?

— В стране все еще локдаун, но есть некоторые послабления. Начальные классы ходят в школу, а старшие — делятся по половине класса. Но кафе и отели закрыты, футбольные матчи без зрителей. В магазины можно пойти только с отрицательным тестом на ковид или паспортом вакцинации. Так что Доменико, возвращаясь, делает шаг назад в плане жизненного комфорта.

— Пути Тедеско и «Спартака» разошлись. Чего бы вы пожелали клубу и тренеру?