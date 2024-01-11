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Сегодня, 08:45

Черчесов считает, что Ахметов и бразильцы должны усилить «Зенит»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 в интервью «СЭ» разобрал нынешнюю трансферную кампанию «Зенита».

— Как вам новички сине-бело-голубых — защитник Нино, форварды Педро и Артур, хавбек Ахметов? — вопрос Черчесову.

— Мы в свое время вызывали Ильзата в сборную, он ведь подавал большие надежды. Затем парня настиг определенный спад, но в целом это интересный полузащитник. Зачем Ахметов «Зениту»? Во-первых, это россиянин хорошего уровня с приемлемой трансферной стоимостью (850 тысяч евро. - Прим. Г. К.), а новички с паспортами РФ команде явно нужны. Во-вторых, Ильзат способен выходить на поле на разных позициях, что тоже наверняка привлекает Сергея Семака.

Что касается бразильцев... Хорошие нападающие нужны всегда, а Педро, которому 18 лет исполнится только в феврале, считают большим талантом. Артур же, насколько понимаю, взят в качестве замены Малкому. Ну а центральный защитник с таким опытом и заслугами, как у Нино, — это то, что сейчас нужно «Зениту», где в первой половине сезона возникали явные проблемы с обороной. Все четверо появятся в распоряжении Семака уже на первом зимнем сборе — это большой плюс для тренерского штаба.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Ильзат Ахметов
Станислав Черчесов
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Педро (Зенит)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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