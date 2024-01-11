Станислав Черчесов: «На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался. С «Бешикташем» контакты были»

Большой разговор с главным тренером сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 на актуальные для нашего футбола темы.

Романцев: глыба, эпоха, легенда

— Как встретили Новый год?

— Провел этот замечательный праздник в семейном кругу, чему очень рад.

— 4 января отметил 70-летний юбилей Олег Романцев. Как поздравили тренера, под руководством которого провели больше всего матчей в качестве игрока?

— Пока только по телефону. Но надеюсь сделать это и лично — уже в ближайшие выходные.

— А какой самый яркий эпизод в вашей карьере связан с Романцевым?

— Не получится выделить что-то одно. Да, многие помнят наши встречи в еврокубках с «Реалом», «Ливерпулем», «Наполи» во главе с капитаном Диего Марадоной. Конечно, невозможно яркую серию из шести побед в группе Лиги чемпионов-1995/96.

Но когда говоришь о Романцеве, то надо смотреть на вещи шире. Олег Иванович — настоящая глыба, целая эпоха в нашем футболе. Он успел поработать с советским поколением «Спартака», а потом воспитал еще, наверное, два российских, создавая, по сути, новые команды. От работы с Федором Черенковым и Сергеем Родионовым выдающийся специалист прошел путь до коллектива, где выступали уже Егор Титов и Андрей Тихонов. Олег Иванович — живая легенда, и дай бог ему здоровья и долгих лет жизни!

Красно-белые: доказать все заново

— Сейчас «Спартак» не имеет ничего общего — ни по игре, ни по результатам — с тем, что тренировал Олег Романцев и где играли вы...

— Это клуб, с которым в моей биографии связано многое. При этом у каждого времени свои герои, так что вряд ли имеет смысл сравнивать сегодняшнюю команду с легендарной из 90-х. Достижения и трофеи того «Спартака» хранятся в памяти болельщиков и в прекрасном музее на стадионе красно-белых, а нынешнему поколению футболистов и руководителей необходимо все доказывать заново. Это нормальный эволюционный процесс.

— К нему недавно примкнул новый спортивный директор Томаш Амарал. Как вы относитесь к тому, что «Спартак» тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Гильермо Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец, для которого это первый подобный опыт?

— Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы все получилось.

«Спартак» настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда — работать в офисе или играть, — публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

— А как вам рассуждения, вернется ли в ближайшее время в «Спартак» Черчесов?

— Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался.

— На днях находящийся в таком же свободном плавании Антонио Конте посетил матч серии А «Торино» — «Наполи». Как только тренера показали в трансляции, моментально пошла новая волна разговоров о его предстоящем назначении в неаполитанский клуб. Знакомая ситуация?

— Давно и с интересом слежу за чемпионатом Италии. Читал, что летом Стефано Пиоли якобы может покинуть «Милан». Так вот, если бы Конте сходил на встречу «Торино» с красно-черными, СМИ сразу начали бы трудоустраивать Антонио в миланскую команду. И что, Конте теперь все время сидеть дома и не ходить на стадион, думая о том, что напишут в интернете? Вот и я по возможности хожу в Москве на футбол. Прошлой осенью побывал на всех аренах, где принимают соперников столичные клубы.

Станислав Черчесов. Фото Саин Ализаде

«Ференцварош»: сейчас второй, год назад — первый с отрывом

— Недавно спортивный директор «Бешикташа» заявил, что стамбульцы рассматривали вашу кандидатуру. Понятно, что обращаются из разных стран и континентов. Назовите еще какие-то конкретные варианты.

— Не стану отрицать — «Бешикташ» действительно называл мою фамилию. При этом искренне желаю удачи новому главному тренеру команды Фернанду Сантушу. Но в целом я не привык сам называть клубы, с которыми были или есть рабочие контакты. Когда появится конкретика с официозом, тогда можно давать комментарии. А без этого какой смысл?

— Продолжаете следить за «Ференцварошем», который в прошлом году привели к чемпионству?

— Матчи не смотрю, но в турнирную таблицу чемпионата Венгрии иногда заглядываю. «Ференцварош» ушел на зимнюю паузу на втором месте. А вот в 2022-м к новогодним праздникам команда шла первой с отрывом, кажется, очков в десять от ближайшего преследователя. Так что не все так уж и плохо было в Будапеште у нашего тренерского штаба. При этом понятно, что я не обходился без ошибок и поражений. Обидное домашнее поражение от «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов и привело к моей отставке. Но такова судьба тренера: вчера ты на коне, а завтра тебя готовы уволить.

— Раз мы затронули тему «Ференцвароша», то спрошу о ярком леверкузенском «Байере», который сейчас лидирует в бундеслиге, а весной 2023-го не пустил «фради» в четвертьфинал Лиги Европы. На меня немцы еще тогда произвели очень сильное впечатление — а на вас?

— Когда в результате жеребьевки нам попался именно «Байер», подумал, что это, наверное, самый худший вариант. Я ведь по старой памяти всегда внимательно слежу за бундеслигой, так что сразу понимал силу той команды. Когда же стали глубоко изучать соперника, то осознали, что в реальности он еще сильнее, чем мы предполагали изначально. Смотрели и думали: а где же у клуба, имеющего даже не 11, а 20 футболистов высокого уровня, слабые места?

Шансов пройти столь мощного оппонента у нас изначально имелось не так много, тем более по целому ряду причин «Ференцварош» подошел к матчам не в оптимальном составе. Однако опыт того противостояния мне точно запомнился — и еще пригодится. И я понимаю, почему сейчас «Байер» бьется с мощной «Баварией» за чемпионский титул. Тогда, прошлой весной, пообщался и со своим коллегой Хаби Алонсо, и со спортивным директором леверкузенцев: оба четко понимали, чего хотят и как этого добиться.

Футболисты «Интера». Фото AFP

Серия А, примера, премьер-лига: везде интрига

— Вы заметили, что следите за серией А. Как вам интрига в борьбе за скудетто?

— «Интер» произвел на меня сильное впечатление в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, где дошел до финала и на равных боролся там с «Манчестер Сити». Видно, что Симоне Индзаги построил классную команду, она не зря лидирует, а ее главная звезда Лаутаро Мартинес уверенно возглавляет гонку бомбардиров.

Но ведь и «Ювентус» Массимилиано Аллегри ожил — уже 14 матчей без поражений в серии А! У туринцев — железобетонная оборона, а это на Апеннинах всегда особо ценилось. Плюс «Юве» не играет в еврокубках, тогда как «Интер» вышел в плей-офф ЛЧ, так что у туринцев в решающий момент сезона может оказаться больше сил для решающего броска. В общем, стану с интересом следить за развязкой в итальянском первенстве.

— А как вам сенсационная «Жирона» в ла лиге?

— Посмотрел несколько матчей этого клуба — понравилось. У «Жироны» хорошо поставленный футбол, есть яркие исполнители. Команда заслуженно идет наверху таблицы. Да, трудно обойти «Реал» с великолепным специалистом Карло Анчелотти, но кто в свое время верил, что скромный «Лестер» станет чемпионом Англии? Впрочем, если «Жирона» займет второе или третье место, то это тоже станет грандиозным успехом.

— Сможет ли, на ваш взгляд, «Манчестер Сити» отстоять титул в Англии, где турнирная интрига крайне закручена?

— Этот суперклуб взял в прошлом году целых пять трофеев, и на этом фоне невозможно избежать какого-то эмоционального спада — даже такой блестящей команде. Думаю, что «Сити» все равно остается одним из главных фаворитов турнира премьер-лиги. Хотя это самый сильный и зажигательно-драматичный национальный чемпионат в Европе, так что нас ждет еще много интересного.

Алексей Миранчук. Фото AFP

Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук: ситуации разные, курс — верный

— Традиционно почти нет интриги в чемпионате Франции с его космическим «ПСЖ». Зато именно в лиге 1 отлично проявляет себя Александр Головин и неплохо смотрится Далер Кузяев.

— Искренне рад за обоих! Когда в прошлой Лиге Европы мы соперничали с «Монако», то именно Головина представляли нашим ребятам как игрока, за которым нужен отдельный присмотр. В нынешнем сезоне Саша по праву считается одним из лидеров своего клуба. Любопытно, что теперь команду тренирует мой старый знакомый по чемпионату Австрии — бывший полузащитник «Зальцбурга» Ади Хюттер.

Что касается Кузяева, то он достойно смотрится в «Гавре». Никогда в нем не сомневался, доказательством чему — мое несбывшееся желание видеть Далера в «Ференцвароше». Это очень умный футболист и настоящий профессионал.

— А как вам дебютный отрезок Арсена Захаряна в Испании?

— В свое время мы вызвали его в сборную России еще совсем юным. К сожалению, тогда Арсен не смог с нами поработать на сборе из-за болезни, поэтому мое общение с ним оказалось минимальным. По себе помню, что переезд в другой чемпионат объективно требует серьезной адаптации, тем более парень попал в команду, которая на хорошем ходу. Видел несколько встреч с участием «Реал Сосьедад» и понимаю, почему Захаряну нужно определенное время. У сан-себастьянцев так хорошо отлажена комбинационная игра, что тренеру не очень хочется менять уже проверенных в деле людей. Арсен — молодой парень, который вливается в новый коллектив, и ему приходится бороться за свое место под солнцем под пристальным вниманием местных СМИ и болельщиков. Но это совершенно нормальная история для любого легионера-новичка. Так что надо стиснуть зубы и терпеть, использовать свои шансы. Ну а таланта Арсену не занимать, в этом никто не сомневается.

— Никто не сомневался и в таланте Алексея Миранчука, однако в «Аталанте» ему пришлось тяжело. Но вот в декабре — январе у него идет яркий отрезок с забитыми мячами, голевыми передачами и высокими оценками от ведущих спортивных изданий Италии. Что на таком благоприятном фоне для него сейчас лучше: доиграть сезон в Бергамо или все-таки настаивать на аренде?

— Это решать только ему самому. Я же могу только порадоваться за Алексея, который провел с нами немало времени в сборной России. Его высокий потенциал никогда не оспаривался, а классный гол в ворота сборной Финляндии на Евро-2020 до сих пор памятен многим.

Другое дело, что Леше не всегда хватало стабильности и спортивной злости, а без этого в клубе такого турнира, как серия А, пробиться в стартовый состав очень сложно. Тем более в «Аталанте» работает очень специфический в плане общения и жесткий в тренировочном процессе специалист — Джан Пьеро Гасперини, с которым мне доводилось общаться. Рад, что Леша здорово проявляет себя в последние два месяца, но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем.

— Кто еще из нынешних футболистов РПЛ способен в ближайшее время перебраться в одну из топ-5 европейских лиг?

— Не сомневаюсь, что такие есть и среди россиян, и в числе легионеров. Но вот конкретные фамилии называть не хотелось бы. При этом уверен, что покидать РПЛ надо не по принципу «лишь бы уехать», а осознанно понимая, куда и зачем переходишь, какой тренер и какие партнеры тебя ждут и готов ли ты терпеть и пахать — в первую очередь на тренировках.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уровень РПЛ: жить и выкручиваться в изоляции

— Прошлой осенью вы вживую посмотрели немало матчей РПЛ. Как относитесь к разговорам о том, что уровень нашего чемпионата достаточно серьезно просел, а серьезных легионеров сменили средние?

— Критиковать-то легко, но давайте вспомним, что сейчас наш футбол находится почти в полной изоляции. Сборная России не проводит официальные встречи, да и с контрольными матчами большая проблема, ведущие клубы не допущены к участию в еврокубках.

Понятно, что подобная ситуация объективно накладывает отпечаток на трансферный рынок внутри страны. Очевидно, что сегодня командам сложнее, чем раньше, заполучать таких иностранцев, которые могли бы тянуть за собой остальных. А доморощенные ребята в то же время не имеют возможности проверять себя на фоне лучших зарубежных клубов — ведь варимся в собственном соку. Сложившаяся ситуация неминуемо приводит к определенным проблемам в развитии футбола, но раз мы оказались в таких условиях, нужно в них жить и как-то выкручиваться. Проще всего говорить, что все вокруг плохо, и ничего при этом не делать.

Георгий Арутюнян, Александр Кокшаров и Александр Эктов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар»: риск философией

— Впервые за несколько лет «Зенит» ушел на зимнюю паузу в роли догоняющего, а не лидера. Сможет ли «Краснодар», на ваш взгляд, составить сине-бело-голубым реальную конкуренцию в борьбе за золото?

— А почему вы употребляете будущее время? По-моему, нынешний «Краснодар» под руководством Владимира Ивича доказал, что уже составляет достойную конкуренцию «Зениту». Признаюсь, предполагал, что к зимней паузе питерцы как минимум догонят южан, но ведь не смогли же! А солидная трансферная кампания, которую сейчас проводит невский коллектив, только подтверждает, что в Петербурге к «быкам» относятся более чем серьезно. Клуб Сергея Галицкого заслуженно стал зимним чемпионом, ну а дальше посмотрим, хватит ли у «Краснодара» сил, чтобы удержаться на первом месте.

— «Быки» пропустили всего 14 голов, меньше всех в РПЛ, но вот по забитым мячам находятся лишь на шестом месте. Чем новый «Краснодар» отличается от того, к которому все привыкли за долгие годы?

— Мы видим, что «быки» поменяли философию. Раньше делалась ставка на зрелищность и перенасыщенность своими воспитанниками, а результат стоял на втором-третьем плане. При Ивиче же он встал на первое место, а о зрелищности говорить не приходится. Я не смотрел статистику, но по моим визуальным ощущениям, «Краснодар» сделал ставку на бетон в обороне — как «Ювентус» Аллегри, и на максимальную эффективность в атаке в ущерб эстетике. Южане создают не так много голевых моментов, но их реализации пока хватает для того, чтобы лидировать. И получается, что пока смена курса работает.

Но «Зенит» ведь не зря так активен на трансферном рынке, так что весной «быкам» придется очень непросто. Если команда Ивича возьмет титул, то это станет огромным, историческим достижением для клуба Галицкого. А вот если опять останется без золота, то получится, что отказ от годами декларируемой философии ни к чему не привел.

Ильзат Ахметов. Фото ФК «Зенит»

«Зенит»: подписание Нино, Артура, Педро и Ахметова, уход Ренана

— Как вам новички «Зенита» — защитник Нино, форварды Педро и Артур, хавбек Ахметов?

— Мы в свое время вызывали Ильзата в сборную, он ведь подавал большие надежды. Затем парня настиг определенный спад, но в целом это интересный полузащитник. Зачем Ахметов «Зениту»? Во-первых, это россиянин хорошего уровня с приемлемой трансферной стоимостью (850 тысяч евро. — Прим. Г.К.), а новички с паспортами РФ команде явно нужны. Во-вторых, Ильзат способен выходить на поле на разных позициях, что тоже наверняка привлекает Сергея Семака.

Что касается бразильцев... Хорошие нападающие нужны всегда, а Педро, которому 18 лет исполнится только в феврале, считают большим талантом. Артур же, насколько понимаю, взят в качестве замены Малкому. Ну а центральный защитник с таким опытом и заслугами, как у Нино, — это то, что сейчас нужно «Зениту», где в первой половине сезона возникали явные проблемы с обороной. Все четверо появятся в распоряжении Семака уже на первом зимнем сборе — это большой плюс для тренерского штаба.

— Как оцениваете то, что «Зенит» расстался с перспективным 20-летним бразильским защитником Ренаном? Любящие упрекать Семака в нежелании или неумении возиться с молодыми получили возможность бросить камень в огород тренера.

— Ситуация абсолютно рабочая, ничего сенсационного в уходе Ренана не вижу. Считаю, что «Зенит» поступил очень грамотно. Бразилец — хороший актив, который надо поддерживать в игровом состоянии. Совершенно очевидно, что это незаурядный исполнитель с хорошим будущим, недаром ведь человека уже привлекают в сборную Бразилии. Нередко бывает, что у парня в таком возрасте не складывается в одном клубе, зато может сработать в другом. Возможно, у Ренана что-то пошло не так с психологической точки зрения, мог элементарно не прижиться в чужой для него стране. Но ведь Семак не обязан был бросить всех остальных и заниматься одним южноамериканцем!

А про все эти разговоры, что молодым надо давать дорогу, скажу так: да, конечно, нужно — но не по умолчанию. Отношения главного тренера с юными талантами — дорога с двусторонним движением. Штаб может давать шансы, но сами футболисты при поддержке своего окружения тоже должны делать шаги навстречу, то есть слушать тренера, терпеть и грызть землю на занятиях, каким бы ни был их талант.

Не сомневаюсь, что Семак давал Ренану не одну возможность проявить себя, но тот не смог или не захотел ими воспользоваться. А вот куда менее раскрученный Алип смог и захотел, доказав свое право на место в стартовом составе. Большой футбол — очень жесткое дело, и когда тренеру нужен результат, он не может ждать бесконечно. Когда Семак увидел, что Ренан не готов биться за место в основе, а ждет, когда оно само упадет к его ногам, то благоразумно решил отпустить защитника в аренду.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будущее: мотивации и энергии хватает

— Мы обсудили немало разных тем, но так и не прояснили ваше будущее. А вы ведь умеете его считывать.

— В каком смысле?

— Ну вы же еще в 2002 году сказали Александру Кержакову, что рано или поздно возглавите сборную России. Так чего ждать от вас в 2024 году?

— Тогда я был заметно моложе и прозорливее. А если серьезно, то такой разговор действительно произошел сразу после чемпионата мира-2002. Помимо Саши присутствовал еще кто-то из наших ребят. Тогда поделился с ними желанием стать тренером и когда-нибудь работать с нашей национальной командой. И то и то сбылось, ну а за прошедшие двадцать лет вообще много чего интересного случилось.

Не знаю, что именно готовит мне 2024-й, но сил, мотивации и энергии у меня еще, слава богу, хватает, а опыта после «Ференцвароша» только прибавилось. Загадывать в этот раз ничего не стану: поживем — увидим. Пользуясь случаем, поздравляю читателей «СЭ» с Новым годом! Хочется верить, что отечественному футболу и нашим болельщикам он сможет принести немало радости.