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Станислав Черчесов: «Краснодар» рискует своей многолетней философией»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.

— По-моему, нынешний «Краснодар» под руководством Владимира Ивича доказал, что уже составляет достойную конкуренцию «Зениту», — сказал Черчесов. — Признаюсь, предполагал, что к зимней паузе питерцы как минимум догонят южан, но ведь не смогли же! А солидная трансферная кампания, которую сейчас проводит невский коллектив, только подтверждает, что в Петербурге к «быкам» относятся более чем серьезно. Клуб Сергея Галицкого заслуженно стал зимним чемпионом, ну а дальше посмотрим, хватит ли у «Краснодара» сил, чтобы удержаться на первом месте.

— Раньше делалась ставка на зрелищность и перенасыщенность своими воспитанниками, а результат стоял на втором-третьем плане. При Ивиче же он встал на первое место, а о зрелищности говорить не приходится, — продолжил Черчесов. — Я не смотрел статистику, но по моим визуальным ощущениям, «Краснодар» сделал ставку на бетон в обороне — как «Ювентус» Аллегри, и на максимальную эффективность в атаке в ущерб эстетике. Южане создают не так много голевых моментов, но их реализации пока хватает для того, чтобы лидировать. И получается, что пока смена курса работает. Если команда Ивича возьмет титул, то это станет огромным, историческим достижением для клуба Галицкого. А вот если опять останется без золота, то получится, что отказ от годами декларируемой философии ни к чему не привел.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 36 баллами.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Краснодар
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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