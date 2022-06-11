Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса.

«Я в шоке. Не понимаю, кто руководит командой, клубом. Один тренер не успел еще уехать или уже уехал, а новый не приехал еще. И уже кто-то покупает футболиста. Значит, нам ни тренеры, ни тренерский штаб не нужны. Получается, есть какое-то особое лицо в «Спартаке», которое руководит всем этим. Думаю, догадываться уже не надо. Примерно мы должны знать. Определились, кто этим занимается. Честно говоря, Рыбус много отдал «Локомотиву», но «Спартаку» нужен свои футболисты, звезды. Зачем чужих подбирать? Которые тем более списаны. Ничего не пойму. Передаю пламенный привет тому человеку, который является инициатором этой сделки», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее «Спартак» согласовал условия контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.