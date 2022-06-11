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Мацей Рыбус стал игроком «Спартака»

«Спартак» подписал контракт с защитником Рыбусом до 2024 года
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мацей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» согласовал условия контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года, сообщает сайт клуба.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.

Он начинал карьеру на родине в «Легии», затем выступал в России за «Терек», во Франции — за «Лион», а с 2017 года играл за московский «Локомотив».

С 2009 года Мацей провел 66 встреч за сборную Польши, принял участие в финальных турнирах двух чемпионатов Европы и чемпионата мира в России.

Жена Рыбуса — россиянка, сам он за годы жизни в нашей стране отлично выучил русский язык.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-11-matsey_rybus_stal_igrokom_spartaka/
Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
4
2
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Далер Кузяев

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Краснодар

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