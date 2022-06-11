Мацей Рыбус стал игроком «Спартака»

«Спартак» подписал контракт с защитником Рыбусом до 2024 года

«Спартак» согласовал условия контракта с защитником Мацеем Рыбусом. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года, сообщает сайт клуба.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.

Он начинал карьеру на родине в «Легии», затем выступал в России за «Терек», во Франции — за «Лион», а с 2017 года играл за московский «Локомотив».

С 2009 года Мацей провел 66 встреч за сборную Польши, принял участие в финальных турнирах двух чемпионатов Европы и чемпионата мира в России.

Жена Рыбуса — россиянка, сам он за годы жизни в нашей стране отлично выучил русский язык.