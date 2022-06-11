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Динияр Билялетдинов — о Рыбусе: «Хорошее ли приобретение для «Спартака»? Время покажет, не все так просто»

Динияр Билялетдинов отреагировал на переход Мацея Рыбуса в «Спартак»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Мацея Рыбуса в стан красно-белых.

«Рыбус — добротный, качественный футболист. Непонятно, почему он ушел из «Локомотива», может, другие были какие-то договоренности или не сложилось по контракту. А так, футболист для нашей лиши добротный. Хорошее ли приобретение для «Спартака»? Время покажет, не все так просто. Надо же еще учитывать, что он легионер. Если он остается в интересах нашей Лиги, то почему бы и нет», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года, сообщает сайт клуба.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.

Мацей Рыбус
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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