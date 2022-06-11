Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Мацея Рыбуса в стан красно-белых.

«Рыбус — добротный, качественный футболист. Непонятно, почему он ушел из «Локомотива», может, другие были какие-то договоренности или не сложилось по контракту. А так, футболист для нашей лиши добротный. Хорошее ли приобретение для «Спартака»? Время покажет, не все так просто. Надо же еще учитывать, что он легионер. Если он остается в интересах нашей Лиги, то почему бы и нет», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года, сообщает сайт клуба.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.