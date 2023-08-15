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Сегодня, 21:01

Тедеев: «Для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» и «Алании» Заур Тедеев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Для меня важно получить тренерскую лицензию высшей категории, сейчас есть такая возможность. Я начал обучение на лицензию PRO, а 4 сентября начнется очный модуль в Академии РФС. Это позволит мне быть юридически главным тренером команды», — сказал Тедеев «СЭ».

Также Тедеев ответил на вопрос о возможных предложениях после ухода из «Алании».

«Были разговоры с некоторыми клубами насчет работы, но не было такого предложения, которое вдохновило бы меня и мой возможный новый клуб. Связывался ли со мной кто-то из «Ахмата»? На данный момент — нет. Но для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат», — добавил Тедеев.

Последним местом работы Заура Тедеева была «Алания». Специалист тренировал клуб из Владикавказа с июля 2022 и покинул его в марте 2023 года.

Во вторник, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Заур Тедеев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Мусаев отреагировал на новость об отказе возглавить «Ахмат»

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ростов
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Факел – Пари НН
 - : -
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Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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