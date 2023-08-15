Мусаев отреагировал на новость об отказе возглавить «Ахмат»

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о том, что он отказался возглавить «Ахмат». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Завтра утром мы вылетаем в Белград на матч Лиги конференций против «Партизана». Сейчас все мысли только о «Сабахе» и предстоящих играх», — цитирует Мусаева Metaratings.ru.

39-летний Мусаев с 2021 года возглавляет азербайджанский «Сабах».