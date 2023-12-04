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Сегодня, 08:48

В «Спартаке» прокомментировали скандал с участием Абаскаля и Бериши

Виктория Кравченко
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Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» поделился мнением по поводу скандала в матче 17-го тура РПЛ с участием главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши. Встреча проходила в Грозном и завершилась победой хозяев — 2:1.

В матче, который прошел 3 декабря, Абаскаль получил красную карточку за толчок полузащитника грозненцев Бернарда Бериши. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

В сообщении говорится, что хавбек грозненского клуба побежал праздновать первый гол в ворота «Спартака» к тренерской скамейке красно-белых.

«Он сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумленный тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего все началось, — загадка», — говорится в сообщении.

С 16 очками «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 27 баллами находится на седьмой строчке.

Источник: https://spartak.com/
Бернард Бериша
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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