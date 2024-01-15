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Сегодня, 20:14

Хаджи — о жесте Медведева: «Он сделал это не со злобой к «Спартаку». Простим его»

Хаджи отреагировал на жест Александра Медведева в разговоре с Клаудиньо
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи в комментарии для «СЭ» отреагировал на жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева в разговоре с полузащитником команды Клаудиньо.

«Клаудиньо, видимо, языка не знает, и Медведев жестами русскими настраивает его. Ничего страшного в этом нет. Людей настраивают по-разному. Есть тренеры, которые взглядами настраивают, другие могут кричать. Здесь нет ничего предосудительного. Естественно, первая игра со «Спартаком» после перерыва, и надо как-то... Тем более, сейчас у «Зенита» не все в порядке, все волнуются. Все же хотят обогнать «Спартак» и стать чемпионами, а это может и не случиться в этом году. Медведев это сделал не со злобой к «Спартаку». «Зенит» и «Спартак» — две команды, которые борются за первое место в российском медиапространстве. Так что простим его. Медведев — человек экспансивный, многое делает для команды», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» после 18 туров занимает вторую строчку РПЛ, набрав 36 очков. «Спартак» находиться на пятом месте с 30 очками.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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