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Бушманов: «Краснодар» все еще в гонке, они точно навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре «Краснодара» в последних турах РПЛ.

6 апреля «быки» на выезде обыграли «Пари НН» (4:3) в матче 23-го тура.

«Пока сложно оценить игру «Краснодара» при Мусаеве, прошло не так много времени. Но видно уже, что он что-то пытается привнести свое. «Краснодар» все еще в гонке, они точно навяжут борьбу, но насколько их хватит. Разрыв в одно очко это ничто. Очная игра все и решит. Можно сказать, что это будет чемпионский матч», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом».

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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Пари Нижний Новгород

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