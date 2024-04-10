Стала известна сумма отступных по новому контракту Чалова с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», в новом контракте нападающего ЦСКА Федора Чалова с клубом прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.

9 апреля издание Metaratings.ru сообщило, что сумма отступных составляет около 4 миллионов евро.

Ранее «СЭ» стало известно, что ЦСКА, продлив контракт с Чаловым, приступил к поиску замены футболисту, который в скором времени, очевидно, покинет клуб.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.