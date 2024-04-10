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Сегодня, 18:25

Стала известна сумма отступных по новому контракту Чалова с ЦСКА

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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в новом контракте нападающего ЦСКА Федора Чалова с клубом прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.

9 апреля издание Metaratings.ru сообщило, что сумма отступных составляет около 4 миллионов евро.

Ранее «СЭ» стало известно, что ЦСКА, продлив контракт с Чаловым, приступил к поиску замены футболисту, который в скором времени, очевидно, покинет клуб.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
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15
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